Il leader di Italia viva promette battaglia:: "Saremo decisivi per battere Meloni"

L’antipasto del pranzo "offerto da Marco Travaglio che ora paga dopo averci diffamato" Matteo Renzi (foto) lo serve caldo sui social di prima mattina. "I treni da Milano sono bloccati per un guasto e hanno più di un’ora di ritardo e si vede che Salvini è rientrato a tempo pieno al ministero...", digita l’ex Rottamatore diretto a Firenze per festeggiare con i fedelissimi (saranno duemila alla fine al teatro Cartiere Carrara lungo l’Arno) i suoi cinquant’anni.

Una festa che diventa tempo zero un rilancio politico con una parola chiave, ’Next’ – un po’ il nome di battesimo dell’evento – che anticipa il messaggio politico che il leader di Italia viva, tra una frecciata al governo, un piatto di peposo all’imprunetina e una strofa di Forever Young, lancia dal palco fiorentino. "La fase Zen in cui mangiamo fango e sputiamo miele è finita e il centro che guarda a sinistra tra due anni sarà decisivo per battere Giorgia Meloni alle prossime elezioni".

Proprio alla premier è dedicato il nuovo libro di Renzi, ‘’L’ influencer’, con cui girerà l’Italia: racconterà "ciò che è vero e ciò che è falso" della sua narrazione. Quindi l’ex Rottamatore ha dato appuntamento al 3, 4 e 5 ottobre. "Ci rivedremo a Firenze per una nuova Leopolda, dove parleremo del futuro del Paese", le sue parole.

Emanuele Baldi