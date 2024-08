Il Grillo Swing stasera a villa Arrivabene

Torna per il settimo anno il “Grillo Swing”, dedicato al Grillo Canterino e alle musiche di Odoardo Spadaro eseguite dal vivo. Le serate sono proposte nell’ambito dell’Estate Fiorentina, in collaborazione con i quartieri del Comune di Firenze, ad ingresso libero: stasera appuntamento al Quartiere 2 nel Giardino di Villa Arrivabene, in piazza Leon Battista Alberti 1/A.

Il Grillo Canterino è la trasmissione radiofonica che rappresenta lo spirito fiorentino e che suscita ancora oggi, negli ascoltatori, un tuffo nel passato alla riscoperta di una comicità irriverente e diretta, ma elegante e intelligente. Odoardo Spadaro è lo chansonnierche ha portato Firenze nel mondo. Per il 7° anno la Compagnia delle Seggiole portano la magia della radio nelle piazze di Firenze. A cura di Sabrina Tinalli, selezione musicale di Vanni Cassori, con Fabio Baronti, Luca Cartocci, Anna Collazzo, Rossella Gardenti, Luca Marras, Sabrina Tinalli e con la partecipazione straordinaria di Luigi Ragucci e Raoul Renzini.