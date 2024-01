Il grande cuore dei soci Unicoop. Ecco 115mila euro per gli alluvionati. E la Cooperativa raddoppia la cifra

Si è conclusa a 115mila euro la raccolta fondi lanciata da Unicoop Firenze per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione del 2 novembre. La cifra, secondo l’impegno preso da Unicoop al momento del lancio della campagna, sarà raddoppiata dalla Cooperativa per un totale di 230mila euro messi a disposizione della Protezione civile della Regione Toscana che li darà alle famiglie colpite. Il contributo è stato raccolto direttamente alle casse (si poteva donare 1, 5 o 10 euro) oppure attraverso i punti della carta socio (100, 500, 1000). "L’intervento Unicoop – sottolinea il presidente della Regione Eugenio Giani - è stato molto tempestivo e ha dimostrato ancora una volta la capacità che ha la cooperativa di mettere insieme una macchina efficiente e solidale. Come Regione stiamo facendo il massimo sforzo possibile, abbiamo stanziato 25milioni per le famiglie e 50 per le imprese, ma manca all’appello il supporto che un po’ tutti ci aspettiamo, quello dello Stato". Il 19 gennaio il presidente Giani, insieme alla protezione civile farà l’elenco di coloro che attraverso la piattaforma si sono attivati per la domanda di rimborso: "Aggiungeremo anche i soldi di Unicoop e diremo anche a quali delle famiglie saranno destinati". "Passata la prima emergenza – sottolinea Daniela Mori, presidente del Consiglio di Sorveglianza Unicoop Firenze -, nella quale la nostra cooperativa ha dato aiuto immediato anche attraverso finanziamenti ai nostri dipendenti colpiti dall’alluvione per un totale di 2 milioni di euro, vogliamo mantenere viva la vicinanza alle famiglie, alle quali verrà destinato quanto raccolto con nostra la campagna di solidarietà. Voglio ringraziare i tanti soci e clienti che, nonostante il momento difficile, hanno dato il loro contributo e che, con oltre 21mila donazioni, ci hanno permesso di raggiungere una cifra così importante: ci auguriamo che questa donazione sia un contributo concreto alla ripartenza e un segnale di speranza per il futuro".

L’assessora alla Protezione civile Monia Monni è entrata poi nei dettagli del piano di aiuti: "Stiamo continuando a lavorare sul tema delle somme urgenze presentando un piano insieme ai comuni di oltre 100milioni di euro. Ad oggi il governo ha stanziato esclusivamente 5milioni di euro che fanno parte di un primo piano che copre una minima parte di interventi. Abbiamo letto che arriveranno altri 25 milioni, ma non abbiamo ancora notizie ufficiali, mentre per le famiglie e per le imprese, ad oggi, le uniche risorse messe a disposizione sono quelle della regione inserite nell’ultima variazione di bilancio: 37milioni di euro, di cui 25 per le famiglie".

Rossella Conte