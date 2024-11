Il Gladiatore, Dune, Rain Man. Show con le colonne sonore del maestro Hans Zimmer

Da ’Dune’ a ’Peral Harbor’, passando per ’Il Codice Da Vinci’ e ’Il Gladiatore’. Ma anche ’Spider-Man 2’, ’Il Cavaliere Oscuro’, ’Interstellar’ e ’Inception’. E ancora, ’Mission Impossible’, ’Pirati dei Caraibi’, ’Spirit’, ’Wonder Woman’, ’Rain Man’ e ’Madagascar’. Questi film sono tutti dei grandi capolavori del cinema segnati dalle magistrali colonne sonore di Hans Zimmer, tra i compositori contemporanei più amati, influenti e celebrati: ha vinto ben quattro Grammy, due Oscar alla migliore colonna sonora, tre Golden Globe e un Brit Award.

Le sue musiche per una volta usciranno dal grande schermo e si accomoderanno nel Teatro Cartiere Carrara di Firenze: l’appuntamento è per domani sera (ore 21). ’The Music of Hans Zimmer’ è lo speciale show – prodotto da Vigna PR e Concerto Music – dedicato alle colonne sonore del grande autore tedesco naturalizzato americano. Le colonne sonore saranno eseguite dall’orchestra sinfonica ucraina Lords of the Sound, riconosciuta in tutta Europa per la sua professionalità e bravura. Il tutto in un’atmosfera fiabesca, impreziosita da effetti ’interstellari’ di piena di bellezza. Il connubio tra le composizioni di Zimmer e l’eleganza dell’orchestra sinfonica darà vita a uno show unico, impreziosito dalla presenza di una rock band, di una stupefacente produzione visuale, di potenti parti vocali di solisti e coristi, che infonderanno un’energia inarrestabile.

Biglietti: www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (telefono 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita, telefono 055.210804).