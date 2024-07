Il Giro dei Tre Comuni è di Gaggioli. Esordienti, vincono Iacopi e Menici

Dopo tre tappe si è concluso a Ponsacco il Giro dei Tre Comuni gara a tappe a punti per allievi, unica del genere in Italia. La seconda edizione dopo quella del 2023, è stata vinta dal toscano William Luciano Gaggioli del Team Valdinievole grazie al secondo posto nella crono inaugurale, ed ai piazzamenti nelle due successive frazioni vinte dal trentino Davide Zanei per distacco e dal piemontese Nicola Cerame allo sprint. Da segnalare la caduta di Bellato che era secondo in classifica prima dell’ultima frazione. Una bella conferma per Gaggioli, al terzo successo stagionale e quarto nel campionato italiano a cronometro di Grosseto. Un giovane brillante, figlio d’arte, che ama correre all’attacco e che piace agli sportivi. La gara organizzata dalla Ciclistica Mobilieri capitanata dai dirigenti Fagnani e Cocchiola, ha visto la presenza di 114 corridori di 25 squadre. Una bella rassegna giovanile con giovani interessanti. Oltre a Gaggioli (maglia bianca), la maglia rossa (traguardi volanti) per Davide Gileno, e quella gialla per il miglior giovane al campione italiano a cronometro, il marchigiano Tommaso Cingolani. Nell’ultima tappa conclusasi in volata Cerame al terzo successo ha superato Agostino, Gaggioli, Castellan e Battistoni.

Classifica finale: 1) Gaggioli p.125; 2) Agostino 117; 3) Cingolani 116; 4) Battistoni 87; 5) Occoffer 85. Esordienti:

A Cenaia presso l’Oasi del Verde si sono svolti i due campionati regionali esordienti 1° e 2° anno, a una settimana dal tricolore in programma domenica 7 luglio a Marginone di Altopascio. Tra gli atleti di 13 anni, 44 i partenti, ha prevalso l’aretino di Castiglion Fibocchi Mattia Iacopi alla prima vittoria nel 2024. Capita spesso che gli outsider siano protagonisti nei campionati quando i favoriti si controllano. Bravissimi dunque Iacopi e Belloni che hanno dato vita alla fuga decisiva con successo netto in volata di Iacopi. Arrivo: 1)Mattia Iacopi (Pedale Toscano) km 37,8, media km 33,893; 2)Filippo Belloni (Villafranca) a 1"; 3)Francesco Martinelli (Team Valdinievole) a 58"; 4)Marini; 5)Toscani. Nell’altra prova regionale per gli atleti di 14 anni (anche qui 44 partenti) il titolo al pratese Duccio Menici della Fosco Bessi di Calenzano, terzo successo stagionale, che ha avuto ragione in volata dei tre compagni di fuga. Un giovane sempre più bravo e protagonista. Arrivo: 1)Duccio Menici (Fosco Bessi) km 50, in 1h25’, media km 35,115; 2)Gioele Gabbrielleschi (Donoratico) a 1"; 3)Laerte Scappini (Team Valdinievole); 4)Frosini a 3"; 5)Boscaini a 1’27".