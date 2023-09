Il Giglio di San Casciano festeggia la fine dell'estate

Due giorni per celebrare la fine dell’estate. Oggi e domani, la contrada del Giglio ha organizzato una iniziativa di allegria e spensieratezza, con sapori, colori e profumi del Chianti: la prima edizione di "Giglio di fine estate - Per la Stazione 1.0" si terrà in piazzale Aldo Moro, nel cuore della Contrada capitanata da Melissa Zampoli, che commenta: "Abbiamo pensato a una formula che accosti gastronomia, musica, spettacoli e intrattenimento per tutte le età. Un evento molto importante per la Contrada, rinnovata nel suo direttivo, il primo grande evento in una location del tutto inedita: il parcheggio della Stazione". L’inizio della festa è oggi alle 17.30 con la degustazione di champagne guidata da esperti sommelier. Dalle 20 sarà possibile cenare e la serata prosegue con la musica di Dj Set Live, condotta da Jonathan Bini Dj. Domani dalle 9.30 "A spasso nel Giglio" e dalle 12.30, pranzo a base di Poke e altre sfiziosità, anche da asporto. Il pomeriggio dalle 16 ancora musica con i Dj e i ballerini di Black Soul Dancers Crew. Per tutta la durata dell’evento sarà attivo il Bar della Contrada.