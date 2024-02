Il giallo dello scuolabus in sosta senza bimbi

"E’ stato un miracolo che nell’incidente la struttura non si sia riversata all’esterno, perché nella strada di fianco stava transitando un pulmino con sopra molti bambini, che sono stati fatti scendere, e portati tutti via di corsa". Nel drammatico crollo di via Mariti, nell’arco della mattinata, sono circolate, come spesso accade in questi casi, notizie prive fondamento. E’ il caso dello scuolabus pieno di bimbi e della dichiarazione del governatore Eugenio Giani – presente sul posto – che ha messo in allarme alcuni genitori del quartiere. Dopo le parole del presidente, il chiarimento di Palazzo Vecchio. "L’amministrazione comunale precisa – si legge nella nota del Comune – che lo scuolabus era parcheggiato in sosta nei pressi del cantiere. Il mezzo era vuoto, a bordo non erano presenti bambini, autista e personale scolastico".