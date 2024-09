Il Galluzzo è già in forma. Sancascianese d’assalto

Giocate ieri le gare della seconda giornata dei triangolari del primo turno di Coppa Toscana.

Sagginale-Gallianese 2-3 (riposa San Godenzo); Novoli-Folgor Calenzano 0-1 (Settimello); Jolo-Albacarraia 1-0 (Csl Prato); Sporting Arno-Rifredi 1-1 (A. Legnaia); Porta Romana-A. Galluzzo 0-1 (Dinamo Florentia); Chianti Nord-Sancascianese 0-3 (Barberino Tavarnelle); Incisa-San Clemente 1-1 (Reggello). Terza e ultima giornata dei triangolari mercoledì 25 settembre.

La partita clou è stata il derby tra Porta Romana-Audace Galluzzo terminato 0-1 e deciso da Lapo Bargioni all’89’. Una sfida bella e combattuta con vittoria meritata del Galluzzo che nel primo tempo si è visto negare un rigore per fallo su Mokhless, agganciato in area mentre si girava. I locali cercano di andare in vantaggio, ma i cambi operati da mister Massimo Massi danno nuove energie al Galluzzo. All’89’ arriva il gol decisivo su punizione dalla destra di Lapo Bargioni che sferra un tiro velenoso con palla che batte a due passi dalla porta e si fionda in rete. Terza gara del triangolare Audace Galluzzo-Dinamo Florentia mercoledì 25 settembre. Formazione del Galluzzo: Volpi, Ammannati, Ulivi, Piccini, Terzani, Santucci (Caparrini), Burgassi, Leporatti (Bargioni), Paoletti (Di Tommaso), Mokhless (Rosi), Dall’Era (Cianciulli).

Un vero e proprio... Terramoto colpisce Strada in Chianti. Lo scatenato bomber, neoacquisto della Sancascianese, Damiano Terramoto (nella foto) segna una doppietta d’autore, il terzo gol è di Sandroni, e la Sancascianese vince 3-0 sul campo del Chianti Nord. La formazione della Val di Pesa, allenata da Daniele Latini, è scesa in campo con: Minò, Frutti (84’ Dupi), Magnelli, Ballini, Schiazza (22’ S. Casini), Chini (56’ Pratesi), Fusi, Sandroni (75’ P. Casini), Petracchi, Lumachi (66’ D’Urso), Terramoto.

Francesco Querusti