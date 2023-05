Il delicato equilibrio della nostra vita

Se ci domandiamo come è la vita, non ci sono dubbi: la vita è così. E’ un delicato equilibrio tra prendere buone decisioni ed evitare i pericoli di una esistenza distratta. Non ci rendiamo conto di quanto sia importante accettarla in ogni sua manifestazione cercando comunque di allontanare ciò che può creare infelicità e che la può danneggiare. La vita è forse fidarsi dei propri sentimenti, affrontarne i rischi per trovare la serenità, valorizzare i ricordi e imparare dal passato.

Le esperienze che una persona compie nel corso del tempo vanno comprese e assimilate accettando il loro eterno mutare e le magiche trasformazioni che determinano in noi e nel nostro modo di pensare. Si impara a vivere soprattutto da eventi inattesi: una malattia, un decesso, un incidente stradale, la fine di una relazione, come se solo chi soffre , chi sopporta le avversità e perdona riesce a recepire il vero senso della vita e dell’amore. Valorizzare l’esistenza vuol dire dedicare tempo a chi amiamo, diventare consapevoli di chi siamo e di tutto ciò che abbiamo, affrontare ogni nuovo giorno con entusiasmo e far riscoprire il gusto di vivere a chi l’ha perso. La cosa più grave è non possedere più la capacità di amare.

Questa condizione porta ad un completo smarrimento, a privarsi della gioia di un abbraccio e della dolcezza di un bacio. Lentamente si diventa indifferenti a tutto ciò che accade intorno a noi fino a consumare faticosamente l’esistenza senza avvertirla, non respirando e camminando come zombie. A chi ha perso l’amore per se stesso è necessario far comprendere come sia importante risvegliare la voglia di vivere e di esistere, conoscere i propri limiti senza lasciarsi paralizzare e senza farsi prendere dallo scoraggiamento. Alcuni sentono di aver concluso con l’amore, esaurita la capacità di amare e svanita anche quella di suscitare amore.

Forse non sanno che il vero amore è l’accettazione di tutto ciò che è, è stato, sarà e non sarà. L’esistenza ruota intorno a queste emozioni. La vita e l’amore sono quindi strettamente legate. Come potremmo vivere senza l’amore ? E come potrebbe esserci vita senza l’amore?