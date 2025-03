Il "Coso" di Arianna, la fantasia di una bambina sensibile

C’è Coso (che dovrebbe essere "un maschio, ma qualche dubbio c’è"), ma ci sono anche gli altri. E tra questi altri non mancano i suoi antenati, i Cosi al telefono, ma anche uno scorpione, qualche gatto e tanti personaggi. Coso è una creazione di una bambina molto sensibile, forse anche troppo, ma senza di lui, lei non saprebbe affrontare tante situazioni. Coso, invece, senza di lei non esisterebbe e non può fare a meno di aiutarla. Lo fa facendola ridere e divertire, travestendosi. Coso, infatti, "si nasconde nei momenti faticosi e si traveste da cose semplici e buffe", arriva "ogni volta che l’urlo dentro aumenta". L’illustratrice, autrice, o per meglio dire, artista a tutto tondo, Arianna Papini presenta i suoi due volumi "Coso" e "E gli altri" con una mostra dedicata ai personaggi di questi libri gemelli, accomunati anche da due copertine in evoluzione. Nella prima, infatti, c’è Coso, in quella di "E gli altri" la protagonista è la bambina, a legarli c’è una margherita e un personaggio, forse un Coso anche lui, che ha nel becco lo stelo del fiore. Due volumi indipendenti, quindi, che si parlano perché trattano la stessa storia da punti di vista diversi, editi dalla casa editrice uovonero specializzata nell’editoria per bambini e per giovani adulti.

Una mostra, quindi, costruita sulle illustrazioni dei volumi, ma ampliata grazie a tante altre suggestioni, come oggetti trovati e trasformati in animali, oppure nuove tavole, disegni e pupazzi. E poi c’è il set di Coso, un tavolo dove Arianna Papini ha girato i suoi video in stop-motion e che hanno come protagonista l’amico immaginario che abita nel suo spazio contornato da tanti mobiletti. Tanti i temi che Arianna Papini tocca all’interno della sua esposizione, dalla Nascita, agli adulti e il loro mondo in cui hanno lasciato da parte i ‘Cosi’, passando per ‘Il magico di vivere’ e l’’Acqua come specchio gentile’, finendo con la guerra, che la bambina del libro legge con il suo animo molto sensibile, tra il ‘Rondone di Kiev’, un ‘Pesce di fondo’ che è un po’ come un dio della guerra, costruito con dei pezzi di metallo trovati alle Cinque Terre. E accanto ‘L’omertà’, disegnata come un pesce con la bocca cucita. Una mostra, intitolata "Il mondo di Coso e gli altri", aperta fino a domani dalle 14 alle 20 e che rimarrà visitabile fino all’8 marzo, su prenotazione alla mail [email protected] e che si trova nello studio d’arte dell’artista in via Garibaldi a Firenze. Per quanto riguarda i libri, invece, ‘Coso’ è dedicato ai più piccoli, mentre ‘E gli altri’ è dedicato ai ragazzi un po’ più grandi.