Il corriere Bartolini potenzia le sedi toscane

Terranuova Bracciolini, Calenzano e Sesto Fiorentino. Sono queste le sedi tra Firenze e il Valdarno per le quali il corriere Bartolini ricerca personale. In dettaglio, per il potenziamento della filiale di Firenze Calenzano, la storia azienda logistica ricerca un impiegato ufficio partenze diplomato e disponibile all’orario full time, dal lunedì al venerdì.

Per la filiale di Valdarno, situata a Terranuova Bracciolini, Brt seleziona invece un impiegato operativo, anche in questo caso diplomato. L’orario è part time.

A Sesto Fiorentino (Osmannoro), si ricercano invece un supervisore operativo delle partenze e un impiegato prese e consegne, che si occuperà della gestione quotidiana dell’attività di distribuzione e ritiro merci presso la clientela. Tra i requisiti: diploma e conoscenza del territorio. Per consultare l’elenco di tutte le posizioni aperte e per candidarsi: www.brt.ititchi-siamolavora-con-noi.