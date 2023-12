Il Consorzio dei Cantuccini Toscani IGP ottiene dal Masaf il riconoscimento della Tutela

Firenze, 11 dicembre 2023 - E’ arrivata l’investitura ufficiale per il Consorzio Cantuccini Toscani Igp: il Consorzio di Tutela ha ottenuto il riconoscimento con Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Masaf), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2023. Con questo atto il Ministero attribuisce al neo-costituito Consorzio il ruolo di tutela e valorizzazione del prodotto, svolto in precedenza a titolo privato dall’Associazione dei Produttori sin dal 2016. “Si tratta di un riconoscimento – afferma il presidente Eugenio Giani – per un prodotto alimentare identitario della nostra regione. Un percorso, iniziato nel 2011, che si concretizza adesso grazie all’impegno di tutti i protagonisti, pubblici e privati. Con la indicazione geografica tipica i cantuccini toscani avranno una maggiore tutela e potranno beneficiare di un’adeguata promozione sia in Italia che all’estero”. “Siamo molto soddisfatti - ha detto la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – e ringrazio il sottosegretario per le politiche agricole alimentari La Pietra per il supporto che ci ha dato. Questo riconoscimento rappresenta un ulteriore passo avanti nella direzione di una maggiore tutela prima di tutto e di una promozione di questo prodotto che per la sua qualità può aspirare a obiettivi ancora più ambiziosi”. Ringraziando la vicepresidente Saccardi per l’attenzione dimostrata verso i produttori in questa importante fase di passaggio da associazione a consorzio, sino all’ottenimento del riconoscimento ministeriale, il presidente del Consorzio di Tutela Daniele Scapigliati ha detto: “Si tratta di un traguardo importante per promuovere ulteriormente la conoscenza dei cantuccini toscani in Italia e all’estero, arginando al tempo stesso in modo più efficace i tentativi di contraffazione. La garanzia offerta dall’Igp ai consumatori ne esce sicuramente rafforzata così come il brand Toscana”. Il Consorzio, di cui fanno parte 21 aziende di tutta la Toscana, è rappresentativo di oltre il 90% della produzione certificata sul territorio regionale. “Abbiamo lavorato assiduamente alla costruzione di una compagine di produttori forte e coesa - prosegue Scapigliati - nella difesa del Disciplinare di produzione e nel rispetto delle regole. Per noi si tratta di una tappa fondamentale di un percorso iniziato già nel 2011”. La produzione certificata Igp di Cantuccini Toscani è passata da 1.587 t nel 2017 a 4.122 tonnellate nel 2021, con il valore alla produzione salito nello stesso periodo da 12 a 37 milioni di euro, risultato che porta questo prodotto ai vertici delle Dop e delle Igp toscane, anche in termini di export. Adesso, grazie all’ottenimento del riconoscimento di Consorzio di Tutela questi numeri nel lungo periodo potranno soltanto migliorare.