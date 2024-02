Il Comune ricorda. Enrico Caruso a 151 anni dalla nascita

In occasione del 151esimo compleanno di Enrico Caruso, il Palazzo Reale di Napoli e il Comune ricordano il grande tenore pubblicando il link di un suo reading, con l’anteprima assoluta della "Ninna nanna" di sua madre musicata per l’occasione. Si tratta di un reading a due voci a cura di Dario Ascoli e Angela Caputo, con numerosi documenti sonori, che può essere ascoltato da ieri al link www.altrisuoni.eu e che è appena stato presentato in anteprima su Radio/altriSuoni, la web radio che lo ha prodotto. Il podcast si apre con la "Ninna Nanna" di Annarella Caruso, madre del tenore, presentata in un’assoluta anteprima, musicata da Dario Ascoli sul testo giunto a noi rifacendosi a strutture melodiche in stile fine ’800. "Sono contenta di questa sinergia che si è creata tra il nostro Comune, il Museo Caruso di Villa Bellosguardo e il Museo Caruso di Palazzo Reale a Napoli – ha detto la sindaca di Lastra a Signa, Angela Bagni -. Si è creato un legame tra istituzioni nel segno del più grande tenore di tutti i tempi, nato a Napoli e residente per un periodo a Lastra a Signa".