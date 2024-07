Il Comune cerca olivicoltori . Bando gratuito per curare i terreni

Cercasi olivicoltori per conto del Comune. L’amministrazione di Rignano mette a disposizione alcuni terreni di sua proprietà coltivate a olivi: chiunque può candidarsi per prendersene cura. Si tratta di una concessione temporanea gratuita della raccolta dei frutti sui terreni comunali per il triennio 2024 – 2027. Un’iniziativa, spiega l’amministrazione comunale, "ispirata alla valorizzazione e tutela del territorio rurale e finalizzata ad incentivare la partecipazione dei cittadini nella gestione dei beni pubblici".

Quattro i lotti di terreno a disposizione degli aspiranti raccoglitori che devono essere cittadini di Rignano senza pendenze nei confronti del Comune. Tre si trovano a San Donato in Collina: un pezzo di terra è al parcheggio di via Chiarantini e ha 4 piante; uno in via 8 marzo, con 8 olivi; il terzo in via Papi con due alberi. Il quarto lotto è al giardino di Torri tra la SP 90 e via de Gasperi con 6 piante. La raccolta per l’assegnatario sarà a titolo gratuito con mezzi, strumenti e manodopera propria, i frutti possono essere destinati al solo consumo personale senza possibilità di commercializzazione e ci si dovrà occupare anche della manutenzione, potatura e pulizia del terreno e degli alberi. Per poter ottenere l’assegnazione di un terreno, le domande vanno presentate entro il 15 luglio.

Ma.Pl.