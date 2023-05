Il clima sfavorevole "El Niño non aiuterà a ridurre gli inquinanti"

"È come se sull’atmosfera insistesse una cappa. A seconda delle condizioni che si creano questa cappa può essere più bassa e trattenere gli inquinanti negli strati più bassi. Quando invece è più alta si crea maggiore volume atmosferico per disperdere e diluire gli inquinanti".

Come interviene il cambiamento climatico?

"Se ci porta a una maggiore incidenza di blocchi anticiclonici e se questo avviene nei mesi invernali provocherà un maggior numero di giorni favorevoli all’accumulo".

Non è che la centralina Arpat di viale Gramsci influenza troppo i risultati?

"Prima c’erano molte più, una era addirittura in piazza Pier Vettori. La scelta è stata mantenere quella di viale Gramsci. Spostare una stazione rischia di far perdere la sua serie storica e quella è stata ritenuta rappresentativa".

Il meteo fiorentino nel primo semestre ha remato contro o a favore il blocco ai diesel?

"Ha avuto un andamento altalenante. I primi dieci giorni di gennaio non è piovuto quasi mi e c’erano temperature calde. Poi è arrivata la pioggia e abbiamo chiuso il mese con maggiori precipitazioni del 2022. A febbraio c’è stato il 50% di pioggia in meno, marzo nella norma e aprile all’asciutto. Diciamo che non ha aiutato"

E l’estate?

"Con l’arrivo di El Niño che raggiungerà il picco fra novembre e dicembre, portando già a un innalzamento delle temperature a giugno e luglio, avremo più ondate di calore. E quindi mancanza di vento e pioggia. A livello globale c’è il 38% di possibilità che questo sia uno fra gli anni più caldi della storia".