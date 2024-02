Il circolo di San Giusto festeggia un secolo. Domani la celebrazione

Festa grande per il circolo di San Giusto che compie 100 anni. L’evento sarà celebrato domani alle 11, con l’affissione di un banner davanti alla struttura e l’esposizione dei documenti storici del circolo. La musica è di Giacomo Gentiluomo, all’iniziativa sono stati invitati sindaco e assessori della giunta. A fare gli onori di casa le responsabili delle due associazioni che da sempre convivono nel circolo, la presidente del Circolo Arci, Anna Ciofi Baffoni e la presidente del circolo La Pace Aps, Paola Frosali. Dopo il pranzo di rito gli eventi proseguono alle 16 con una tradizionalissima tombola. La casa del popolo di San Giusto venne fondata nel 1924 ed è passata dal ventennio senza essere requisita o diventare casa del fascio, come per esempio è accaduto a quella di via De’ Rossi, assaltata dai fascisti nel 1922 durante le barricate, diventata casa del fascio e poi diventata di proprietà dello Stato (non dopo una protesta plateale negli anni 50) che l’ha assegnata ai carabinieri fino ai primi anni del 2000 quando è diventata la sede dell’Anpi. Domani dunque si festeggia un pezzo di storia del quartiere di San Giusto e in verità di tutta Scandicci, che celebra un secolo di impegno politico e di sostegno alla popolazione.