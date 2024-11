Il Chianti Colli Fiorentini è il nuovo “Rosso dell’anno“

Un luminoso colore rosso rubino, intensi profumi fruttati, il sorso dominato da una freschezza prolungata. Caratteristiche che sono valse il premio di “Rosso dell’anno” al Chianti Colli Fiorentini Molino degli Innocenti Ris. ’19 di Torre a Cona. Il prestigioso riconoscimento è stato attribuito dalla guida del Gambero Rosso. Secondo gli esperti che l’hanno posizionato sul gradino più alto del podio, il frutto rosso è "il grande protagonista di questo vino: mora e ciliegia emergono per prime, ma poi sorprendono i tocchi di arancia sanguinella e di rosa leggermente appassita. Una nota speziata, con un leggero sentore di sottobosco anticipa una bocca scorrevole e leggiadra, dove il volume è bilanciato da un tannino morbido e vellutato, la freschezza domina il sorso e la sapidità spinge il vino in un finale pulitissimo e profondo". "Il premio speciale - commenta Niccolò Rossi, titolare dell’azienda insieme ai fratelli Ludovica e Leonardo - è un’ulteriore conferma della validità del nostro progetto vitivinicolo, sviluppato in una zona non necessariamente conosciuta per vini importanti. Un riconoscimento al lavoro fatto in questi vent’anni che dà fiducia alla nostra famiglia e ai nostri collaboratori, e rinnova le motivazioni per continuare il cammino".