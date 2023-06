Il bosco didattico aiuta i bimbi a rispettare l’ambiente

Una festa dedicata al bosco didattico, piantato lo scorso autunno nell’ambito dei percorsi educativi di Unicoop Firenze. Si è tenuta ieri, alla elementare Alimondo Ciampi di San Mauro a Signa, con la partecipazione di tutte le classi, per un totale di circa 100 bambini. Presenti all’evento anche Gabriele Scalini, assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Signa, e Elisabetta Guerrini, presidente della sezione soci Coop Le Signe.

"Il bosco didattico – ha detto Scalini – è un percorso educativo veramente importante, perché permette ai bambini di rendersi conto, in maniera intuitiva ed appassionante, della ricchezza degli ambienti naturali". "La mattinata è stata una bella occasione di incontro e condivisione in cui gli alunni hanno raccontato la loro esperienza e le attività a tema ambientale svolte nel corso dell’anno – ha proseguito Elisabetta Guerrini -. Ringraziamo la scuola Ciampi e il Comune con cui collaboriamo per portare sul territorio i temi dell’educazione ambientale". Grazie al progetto di Unicoop Firenze, dal 2021 a oggi, sono stati realizzati 32 boschi didattici, con il coinvolgimento di 26 Comuni, 200 classi e 4mila bambini.