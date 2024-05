Il biologo e naturalista. Daniel Lumera presenta il nuovo saggio

Un viaggio di scoperta per risvegliare il potere straordinario che è insito in ognuno di noi: quello di creare infiniti mondi, di trasformare il dolore, la crisi e le prove più dure in un’esperienza di realizzazione e di amore. Questo è ’Come se tutto fosse un miracolo’ (Mondadori), il nuovo libro di Daniel Lumera, biologo e naturalista punto di riferimento internazionale per le scienze del benessere e la meditazione, che sarà presentato oggi (ore 18) alla Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli (via Belmonte 38). Autore bestseller e fondatore dell’organizzazione di volontariato My Life Design Lumera introdurrà al pubblico l’ultimo lavoro in dialogo con la creative director Felicia Cigorescu.