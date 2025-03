’Il barbiere di Siviglia’ all’Aurora. Gran finale per la lirica di Moser

La terza stagione lirica del Teatro Aurora, portata a Scandicci da Franz Moser e la sua Compagnia d’Opera Italiana di Firenze (Coif) si chiuderà con quella che Giuseppe Verdi definì "l’opera buffa più bella che esista, per abbondanza di idee musicali, per verve comica e per verità di declamazione". È ‘Il Barbiere di Siviglia’ di Gioacchino Rossini, che andrà in scena il 9 marzo alle 17. Moser, che firma regia e scene, riproporrà il cast di successo del 2022: la maestra concertatrice Jiney Kang con l’Ensemble Coif, saranno protagonisti insieme ai solisti Allan Rizzetti (Figaro), Martina Barreca (Rosina), Filippo Pina Castiglioni (Conte d’Almaviva), Lando Alberti (Don Bartolo), Sandro Degl’Innocenti (Don Basilio) e Tiziana Somigli (Berta).

Filippo Pina Castiglioni porta l’eredità del grande maestro Alfredo Kraus scomparso nel 1999. "Nel cast tutti hanno interpretato già tante volte i loro ruoli, ma uno in particolare quasi mille: Filippo Pina Castiglioni, allievo del famoso tenore spagnolo" dice Moser. "Dalla pandemia sono stati anni difficili per l’opera – continua Moser –. Non vedo un gran futuro per la lirica perché i giovani non vengono portati in teatro e le istituzioni danno sostegno solo alle grandi fondazioni, i piccoli e medi teatri spariscono. Un peccato perché la Toscana ne avrebbe tantissimi, veri gioielli. Colpa anche delle scarse possibilità di detrazione fiscale per gli sponsor in Italia". Info: 3408119192.