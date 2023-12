Il 5 dicembre a Firenze la celebrazione per il decennale della scomparsa di Mandela

Firenze 4 dicembre 2023 - “È facile abbattere e distruggere. Gli eroi sono coloro che fanno la pace e costruiscono”. E’ la frase di Nelson Mandela con cui verrà ricordato a dieci anni dalla sua scomparsa. L’appuntamento per la celebrazione del decennale della scomparsa di Nelson Mandela è domani martedì 5 dicembre, alle 12, davanti alla cella all’ingresso del Nelson Mandela Forum, in piazza Enrico Berlinguer a Firenze. Interverranno l’ambasciatore del Sudafrica a Roma Nosipho Nausca Jean Ngcaba, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, e Daniela Mori presidente del consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze e della fondazione “il cuore si scioglie”. Porterà una sua testimonianza Giuliana Masini missionaria fiorentina in Sudafrica dal 1986 al 2011. Il Coro Sesto in canto eseguirà alcuni canti della tradizione sudafricana e afroamericana, e Patrizia Mazzoni attrice ed educatrice leggerà una lettera di Nelson Mandela al popolo palestinese ed israeliano scritta nel novembre del 2003, in un momento in cui la pace in medio oriente pareva essere più vicina. Alle 8.30, in occasione di questa giornata significativa, il sindaco Dario Nardella riunirà la giunta al Nelson Mandela Forum. Al termine della riunione l’ambasciatore del Sudafrica si unirà a sindaco, assessori ed ai dirigenti presenti per rendere omaggio davanti alla riproduzione della cella di Madiba.