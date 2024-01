I re Magi arrivano in città

Corteo e Magi a cavallo per il centro storico di Pontassieve. Domani, sei gennaio, arriva a Pontassieve La cavalcata dei Magi.

Si tratta di un vero e proprio evento che, per la prima volta, si svolge sul nostro territorio. Anche per questo l’attesa è davvero notevole. Tutto inizierà alle ore sedici del pomeriggio del sei di gennaio, con partenza da Piazza Vittorio Emanuele secondo. Proprio nel cuore del capoluogo.

Poi il corteo si dirigerà verso via Ghiberti, prima del passaggio sul Ponte Mediceo, per arrivare in piazza Verdi, a San Francesco.

Qui si chiuderà la prima parte della cavalcata che, seguendo lo stesso percorso - inverso - farà ritorno in piazza Vittorio Emanuele II, dove si svolgerà la consegna dei doni da parte dei Magi a Gesù Bambino.

Tutto questo nella speranza che il meteo possa dare una mano allo svolgimentok della manifestazione che, in caso di maltempo, verrebbe annullata. "Siamo davvero felici di aver portato per il primo anno a Pontassieve un’iniziativa importante come La cavalcata dei Magi - dice Alessandro Sarti, ex assessore in comune ed attualmente presidente del Corteo Storico di Pontassieve -. Tutto questo nella certezza che l’evento sarà partecipato e nella consapevolezza dell’importanza che le associazioni del territorio continuano ad avere, per la loro capacità di portare avanti iniziative in grado di valorizzare storia, cultura ed eccellenze del nostro territorio".

Leonardo Bartoletti