’I profumi di Boboli’, settima edizione L’empolese Massimo Alfaioli vince il premio internazionale sulle fragranze

È l’empolese Massimo Alfaioli (nella foto con Milani e Bianca Guscelli di Brandimarte) il vincitore della settima edizione del premio internazionale ‘I profumi di Boboli’ per la migliore creazione di una fragranza inedita. Il tema di questa edizione era ‘profumo di terra’. Alfaioli, premiato dal presidente del consiglio comunale Luca Milani, ha ricevuto come riconoscimento un oggetto d’argento cesellato a mano, creato appositamente per l’occasione da Brandimarte. Il profumo vincitore sarà prodotto, in edizione limitata, da Spezierie Palazzo Vecchio.