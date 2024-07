I Pooh sono amici per sempre. Sessant’anni di canzoni d’amore

Da "Amici per sempre" a "Tanta voglia di lei", da "Parsifal" (capolavoro della band uscito nel 2023 in una speciale versione per il 50° anniversario) a "Dammi solo un minuto". Quasi tre ore di live per rivivere la storia dei Pooh, domani alle 21 al Parco Mediceo di Pratolino per Musart Festival Firenze 2024. I biglietti – posti numerati da 46 a 92 euro – disponibili sul sito ufficiale del festival www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Disponibile anche la formula Gold Package che, al biglietto di primo settore, aggiunge catering con buffet e, prima dello spettacolo, visite guidate al Parco Mediceo.

Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ripercorreranno i loro grandi successi, tra cui "Amicixsempre", storico brano del 1996 che dà il titolo a questo "Amici x sempre Tour-Estate 2024" che i Pooh hanno pubblicato in una nuova versione per celebrare questo ritorno insieme. "Dopo quasi 60 anni di carriera abbiamo fatto concerti in tutto il mondo – spiega la band - ma questo tour è speciale. Quando ci hanno detto che avremo suonato nei luoghi più belli d’Italia abbiamo detto: dove dobbiamo firmare? Sarà uno show dove la bellezza delle location farà da cornice ai grandi successi della nostra carriera per quasi tre ore di live. Sarà davvero imperdibile".

Nati da un’idea di Valerio Negrini, i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti. "Crediamo che una carriera così lunga abbia diversi ingredienti - aggiungono i Pooh - passione, sacrificio, dedizione, la gavetta, quella vera. Abbiamo sempre lavorato tanto, sacrificando anche un po’ delle nostre vite private e poi ci vuole un pizzico di fortuna. Noi ci emozioniamo insieme al nostro pubblico".