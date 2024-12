I modelli virtuosi di Agata Smeralda

Domani alle 16,30 per la grande famiglia del Progetto Agata Smeralda si vivrà un momento significativo in attesa di celebrare il Santo Natale, riscoprendo un modo di essere Chiesa in mezzo alla gente, come ricorda spesso secondo il magistero di papa Francesco, l’arcivescovo Gherardo Gambelli, già missionario in Africa. Nella sede del Progetto, in via San Gallo, 115 (ingresso dal parcheggio del viale Spartaco Lavagnini 11) presentazione del libro “Le Lettere” del vescovo emerito di Loreto, l’arcivescovo Giovanni Tonucci. L’importanza dell’incontro non sta tanto nella scoperta del volume, peraltro molto interessante, ma nella bellezza dello stare insieme mettendosi in relazione e dialogo l’uno con l’altro.

"Sarà un momento per riscoprire il vero significato del Natale e per ricordare, insieme don Paolo Tonucci, don Renzo Rossi e altri missionari della Chiesa fiorentina che hanno speso la vita in favore degli ultimi. - osserva il presidente Mauro Barsi - Un evento al quale il Progetto Agata Smeralda tiene molto e a cui siete tutti invitati. Lo faremo anche con un brindisi, spezzando insieme un panettone. Un momento conviviale per la nostra grande famiglia, da sempre, al lavoro per i più poveri tra i poveri! Consapevoli che, insieme, il giorno di Natale può durare tutto l’anno".

Per aiutare Agata Smeralda è sufficiente versare la quota mensile di 31 euro sul conto corrente postale n. 502500 oppure sul conto corrente bancario IBAN: IT 91 K 0867 3028 0300 0000 3333 33 presso ChiantiBanca - Credito Cooperativo - Firenze intestati a Progetto Agata Smeralda odv. Sugli stessi conti correnti possono essere versate anche offerte per aderire all’iniziativa della “cesta basica” (37 euro). Le offerte sono deducibili o detraibili