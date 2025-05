I misteri di Mortina sbarcano in Rai. L’eroina mugellana diventa una serie

di Roberto Davide Papini

Dal Mugello con furore, “Mortina“ e i suoi amici stanno per decollare verso il successo. Intanto, la serie animata di “Mortina” è stata selezionata al Pulcinella Awards ed è in concorso a Cartoons on the Bay, il festival internazionale organizzato da Rai Com e promosso da Rai che si terrà a Pescara dal 29 maggio al 1° giugno, Inoltre, è tra le serie in uscita previste per l’autunno/inverno 2025 di Rai Yoyo.

La serie è stata realizzata e prodotta dallo studio mugellano Cartobaleno (prodotta anche da Treehouse Republic, con la partecipazione di Rai Kids e Rte) e vede la regia di Andrea Castellani e la direzione artistica di Matteo Francesco Laviosa.

Racconta le avventure di Mortina, una giovane zombie detective che indaga per risolvere tutti i misteri più strani, spaventosi ed elettrizzanti che accadono a Villa Decadente. Nelle sue emozionanti avventure, Mortina è affiancata da un team speciale: la Squadra del Mistero, formata da un elegantissimo levriero albino, da un cugino zombie super-saputello e dai due migliori amici ‘vivi-vivi’ che si possano desiderare.

Villa Decadente è il luogo più deliziosamente decrepito, misterioso, infestato di ogni genere di fantasma, scheletro danzante e creatura bizzarra che Mortina abbia mai visitato. Insomma, si tratta del posto più interessante del mondo per una detective zombie come lei.

Il format della serie è quello di 52 episodi da 12 minuti e si rivolge ai bambini dai 5 agli 8 anni. E’ un cartoon in 2D. A rendere la serie sempre più toscana e sempre più mugellana, sta il fatto che è tratta dall’omonima opera originale scritta e illustrata da Barbara Cantini per Mondadori. Anche lei è di Scarperia San Piero, come il team di Cartobaleno. I libri di Cantini su “Mortina“ sono un grande successo editoriale e hanno venduto oltre 600mila copie in tutto il mondo ( in circa 30 Paesi), 100mila delle quali vendute in Italia. Considerando la qualità del lavoro di Cartobaleno e la popolarità del personaggio, i presupposti per il successo della serie tv ci sono tutti.