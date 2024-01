I magi a Borgo

Domani, domenica 7 gennaio, torna a Borgo San Lorenzo il primo importante evento dell’anno, la Cavalcata dei Magi, organizzata dalla ProLoco borghigiana, in collaborazione con la parrocchia, la sezione Soci Coop, l’associazione Capriccio Armonico, col patrocinio del Comune. La tredicesima edizione della Cavalcata, ideata dalla professoressa Marilisa Cantini, quest’anno avrà una diversa partenza, a causa dei lavori a Villa Pecori Giraldi. E poi il lungo corteo, con tanti figuranti in costume, si snoderà per le vie del centro, con sbandieratori, tamburini, musici e danzatori. Si inizia alle 14.30, con l’esibizione dei ragazzi,degli altri gruppi storici e del Teatro Idea. Poi alle 15 via al corteo guidato dai cavalieri e Amazzoni del Mulino a vento che giungerà nella Pieve di San Lorenzo per il momento conclusivo a cura dei ragazzi della Scuola media. In caso di forte maltempo la Cavalcata dei Magi si sposterà nella Pieve di San Lorenzo, dove si esibiranno i Gruppi di rievocazione storica.

P.G.