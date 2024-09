I disegni di Innocenti da record. In 104mila hanno visitato la mostra a Palazzo Medici Riccardi

I preziosi disegni di Roberto Innocenti (Bagno a Ripoli, 1940), compresi quelli per ‘Pinocchio’, sono stati esposti in una mostra, allestita e prorogata i nelle Sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi, dal 22 febbraio al 25 agosto e visitata da 104mila persone. Adesso si tratta di trovare un luogo di esposizione permanente per un artista conosciuto per nome più all’estero che in patria. Era lui ad illustrare le favole che leggevamo. In Innocenti incontriamo un artistache ci ha accompagnato con discrezione alla nostra infanzia, interpretando il linguaggio della favolaè vicino a quello della parabola.