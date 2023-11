I Carabinieri e la Comunità. Il 2024 da passare insieme all’Arma con il design dello studio Pininfarina

Il calendario storico 2024, dedicato al tema ”I Carabinieri e le Comunità” e in particolare alla figura del Carabiniere come punto di riferimento della collettività, è stato presentato ieri nei comandi dell’Arma. Se a Roma l’opera, realizzata dallo studio di design Pininfarina con il contributo dell’editorialista Massimo Gramellini per la creazione dei testi, è stata illustrata dal comandante generale Teo Luzi, presentato da Amadeus, a Firenze, al comando di Borgo Ognissanti, se ne sono occupati il maggiore Margherita Anzini e il colonnello Andrea Pezzillo.