I canti e le danze georgiane con costumi di scena nazionali

Domani sera (ore 21) al Tuscany Hall- teatro Cartiere Carrara in scena la compagnia accademica nazionale di canto e danza dello stato georgiano "Erisioni". Fondata nel 1885, nel 2001 il canto polifonico georgiano è stato il primo "patrimonio immateriale dell’umanità" ad essere ufficialmente riconosciuto dall’Unesco. Nel corso dei 138 anni della sua esistenza, la compagnia ha stupito Paesi e città: Parigi, Ginevra, Bruxelles, New York, Los Angeles, Chicago, Madrid, Barcellona, Pechino, Mosca, San Pietroburgo, Singapore, Ucraina, Atene, Istanbul, India, Vietnam, Perù, Messico, Germania, Canada, Lettonia, Lituania, Estonia, Norvegia e molti altri. Durante le due ore di spettacolo, il pubblico avrà l’opportunità di vedere sul palco uno straordinario programma chiamato "Tesoro della Georgia", con 48 artisti in splendidi costumi di scena nazionali georgiani, che danno vita a una performance di polifonia popolare che non ha analoghi al mondo.