I candidati sui social. Schmidt ingrana subito. Saccardi boom Facebook

Pochi followers, scarse interazioni. I nostri politici dovrebbero lavorare sodo sul versante dei social network. Del resto, il 72,8% degli italiani è sui social, dove il re incontrastato resta Facebook, seguito da Instagram e da Tik Tok. "Mediamente ogni giorno passiamo sui social quasi due ore e mezzo, che scendono ad una per i cinquantenni ma possono arrivare addirittura a sei per la generazione Z" evidenzia Elena Farinelli, blogger, influencer ed esperta di social media, che ieri ha parlato della Comunicazione politica tramite i social network nell’ambito di una serie di incontri organizzati dalla Fondazione Alessia Ballini, rappresentata da Diletta Casprini della segreteria organizzatrice e amministrativa. Intanto, i numeri di Instagram, che restano "piuttosto bassi".

In cima, troviamo Cecilia Del Re con quasi 5.600 followers, mentre Sara Funaro si ferma a 4.786. Poco più di 2.500 le persone che seguono Stefania Saccardi, che invece va forte su Facebook, con oltre 20.700 persone che hanno messo il like alla sua pagina. Curiosità: Eike Schmidt ha aperto il suo profilo Ig solo il 6 aprile e In poco tempo ha messo insieme 800 followers e adesso è già a 2471 persone che seguono "Eikesindaco". "Schmidt sta dimostrando di saperci fare: il suo primo video di presentazione ha avuto 225.000 visualizzazioni. Del resto, è stato lui a far aprire i canali social degli Uffizi", ricorda Farinelli.

Per quanto riguarda i politici nazionali, su Instagram svetta la Meloni, con 2,7 milioni di followers, seguita da Salvini. Ma quali sono gli errori più comuni dei politici? "Tendono ad essere poco interattivi - dice Farinelli -. Un errore frequente consiste nel postare la locandina coi vari proclami elettorali. Invece, sui social bisogna mettere la faccia. Non deve esser mai un monologo. Se Facebook va per la maggior, Tik Tok resta praticamente sconosciuto, però è il social più amato dai giovani che presto andranno a votare".

Elettra Gullè