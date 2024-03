I 150 anni del Mercato. Festa internazionale e docufilm su San Lorenzo

Lo Storico Mercato Centrale di San Lorenzo festeggia 150 anni con un calendario di iniziative che prenderanno piede nel quartiere dei Medici, cuore pulsante delle botteghe, dei bancarellai, del tessuto residenziale ancora vivo. Per celebrare le 150 candeline, da marzo a dicembre, l’ottocentesca struttura ospiterà una serie di iniziative che apriranno con una giornata alla quale parteciperanno 10 mercati da tutto il mondo e culmineranno con la presentazione di un docufilm con le storie di chi tutti i giorni vive il Mercato Centrale. "Ringrazio tutti i commercianti – sottolinea il presidente del Consorzio dello Storico Mercato Centrale Massimo Manetti – che da generazione in generazione si sono rimboccati le maniche per permettere a tutti i fiorentini di poter continuare a fare la spesa e portare sulle proprie tavole i prodotti migliori alle migliori condizioni possibili e, di conseguenza, essere un richiamo per il ripopolamento del centro".

Oltre cento le persone che hanno partecipato all’inaugurazione tra il calore dei clienti e l’emozione di chi le 150 pagine di storia le ha scritte giorno dopo giorno. "E’ con una grande festa e con tanti eventi aperti alla città che si celebra il 150esimo anniversario di questo bellissimo mercato, ancora oggi un luogo di incontro per la spesa quotidiana con prodotti di altissima qualità dentro una struttura bellissima che mantiene il fascino antico e che è cuore pulsante di Firenze" sottolineano la vicesindaca Alessia Bettini e l’assessore alle attività produttive Giovanni Bettarini. "La Camera di commercio è vicina ai commercianti del mercato centrale e per questo abbiamo deciso di appoggiare le iniziative per la celebrazione dei 150 anni di storia che hanno una dimensione internazionale che va ben oltre i confini della città" le parole del segretario generale della Camera di commercio di Firenze Giuseppe Salvini. Si parte il 4 aprile a Palazzo Medici Riccardi alla presenza dei presidenti dei mercati di Barcellona, Copenaghen, Kyoto, Oslo, Svezia, Irlanda, Berlino, Gerusalemme, Riga e Santander. In video collegamento ci saranno Londra e Città del Messico. Nel corso della giornata si inizierà un percorso che porterà alla richiesta di un riconoscimento Unesco. Se è ancora da definire la data della Festa popolare, quella dell’11 maggio può essere fissata in agenda: per una giornata Firenze tornerà indietro nel tempo con musici e tamburini in pieno stile ottocentesco. "Lo Storico Mercato Centrale come un semplice spazio di vendita - dice il governatore Eugenio Giani – è il progetto che l’architetto Mengoni inserì nel quartiere di San Lorenzo, allo stesso tempo dei Medici e dei ceti popolari, che realizzò ispirandosi alla costruzione delle Halles parigine, oggi è spazio di memoria e genuinità".