Humilis Humiliana in S. Croce. La Compagnia delle Seggiole fa uno spettacolo itinerante

Umiliana de’ Cerchi, nata nel 1219 e morta nel 1246 a Firenze, è una delle beate a cui la città è più devota fin dalla beatificazione nel 1694 di Papa Innocenzo XII. Fu una delle prime terziarie francescane, ed è proprio nella basilica di Santa Croce che la Compagnia delle Seggiole, racconta la sua storia, con uno spettacolo itinerante, sabato e domenica dal titolo "Humilis Humiliana" voluto dalla Comunità Francescana e dall’Opera di Santa Croce. Quattro viaggi a sera alle 19.30, 20, 21 e 21.30. "La Beata Umiliana fu vittima della violenza del marito e dal padre - spiega Padre Giancarlo Corsini, rettore della Basilica di Santa Croce –. E vogliamo riflettere sulla violenza contro le donne e indagare sui fattori storici, sociali e psicologici che dal Medioevo, e drammaticamente ancora oggi, vedono le donne protagoniste di violenze e soprusi".

Per questo oggi alle 17, in attesa delle "Seggiole", si svolgerà nella Sala Maddalena, la tavola rotonda sala "Umiliana De’ Cerchi e la violenza contro le donne", a cura dello stesso padre Corsini, con l’Associazione Artemisia, Sandra Landi, Beatrice Pucci e Gianpaolo Lombardi.

Appartenente ad una famiglia di ricchi mercanti, Umiliana fu data in sposa per interessi economici, a soli 15 anni, dal padre Uliviero de’ Cerchi, ad un tessitore benestante e rozzo molto, più grande di lei. Umiliana subì violenza fisica e psicologica del padre e del marito e si avvicina ai francescani per fare opere di bene verso i poveri e bisognosi.

Si ammalò, ebbe visioni ed estasi. Numerose le persone che le facevano visita considerandola una "santa vivente", destinataria di una profonda devozione dei fiorentini e non solo, che le rivolgevano preghiere e suppliche. Morì il 19 maggio a 27 anni e fu sepolta in Santa Croce.

Olga Mugnaini