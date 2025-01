HJ Woodcock ospite al Rotary Bagno a Ripoli

Firenze, 31 gennaio 2025 – È stato un significativo momento di confronto quello che si è svolto all’ISIS Gobetti-Volta due giorni fa, quando gli studenti hanno incontrato il Sostituto Procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, dott. HJ Woodcock. L’iniziativa, promossa dal Rotary Club Bagno a Ripoli, ha offerto alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di dialogare con un magistrato noto per importanti indagini, alcune delle quali hanno avuto grande risonanza mediatica. Nella palestra dell’istituto, gremita di studenti e insegnanti, il dottor Woodcock ha condiviso la propria esperienza di Pubblico ministero in una realtà complessa come quella napoletana, illustrando le più recenti evoluzioni della criminalità organizzata e sottolineando come “La criminalità continui a trovare terreno fertile in ambienti di degrado e abbandono sociale. Ma la scuola resta la più grande occasione di crescita per i giovani e per la realizzazione delle proprie, sane aspirazioni". Woodcock ha citato gli insegnamenti di Don Lorenzo Milani, ribadendo l’importanza dell’istruzione come strumento decisivo per maturare una forte coscienza civile, capace di contrastare i fenomeni criminali con efficacia. A conclusione dell’incontro, il magistrato si è intrattenuto a lungo con studenti e docenti, rispondendo a numerose domande, in particolare sul percorso di studi necessario per intraprendere la carriera di magistrato. L’evento ha suscitato grande interesse tra tutti i partecipanti, offrendo un prezioso spunto di riflessione sui temi della legalità, della crescita personale e del ruolo cruciale della scuola nel formare le nuove generazioni.