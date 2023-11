Hiv, epatiti virali e altre infezioni . Firenze aderisce alla settimana dei test. Obiettivo, la diagnosi precoce

Firenze aderisce all’European Testing Week 2023, in programma da lunedì al 27 novembre: in città si moltiplicherà l’offerta di test volti alla diagnosi precoce dell’Hiv, delle epatiti virali e di altre infezioni sessualmente trasmissibili. Firenze fa parte delle ‘Fast Track City’, coalizione che raccoglie circa 300 città di tutto il mondo, le cui amministrazioni si impegnano a favorire il raggiungimento degli obiettivi Onu entro il 2030 che sono ‘95-95-95’: 95% di persone con Hiv che conoscono il proprio status; 95% delle persone che conoscono il proprio stato e sono in terapia antiretrovirale; 95% di persone in terapia che raggiungono la soppressione virale. Firenze aderirà, lunedì anche all’iniziativa ‘Go Blue’ promossa da Unicef e Anci per la giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza: le 5 porte storiche di accesso della città saranno illuminate di blu.