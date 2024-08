Guidava un camion senza patente. Quarantenne multato per 5.100 euro. La Municipale in azione sul territorio

Proseguono i controlli sulle strade nel territorio del Quartiere 5 da parte del reparto Rifredi della Polizia municipale. L’altro giorno è stato effettuato un posto di controllo in ingresso città con prefiltraggio in via Pistoiese durante il quale sono stati fermati 25 veicoli. Dalle verifiche è emerso che il conducente di un autocarro guidava senza avere la patente. Il cittadino, di nazionalità rumena, 40 anni, residente a Firenze, veniva multato di 5.100 euro con conseguente fermo amministrativo per tre mesi dell’autocarro.