Guerra in Ucraina, la mano tesa. In partenza un carico di farmaci

Grazie a una bella e solidale mobilitazione, sono in arrivo in Ucraina pacchi di medicinali destinati alla cura degli sfollati della guerra. L’operazione ’Farmaci di solidarietà’ è partita dai Lions Club International Italia e coordinata sul territorio dal Lions di Sesto Fiorentino: le farmacie comunali hanno donato parte dei medicinali necessari, mentre il club territoriale ha integrato l’acquisto di quelli mancanti con propri fondi anche grazie al supporto dell’amministrazione comunale.

"L’emergenza umanitaria provocata dal conflitto in Ucraina – spiegano dal Lions Sesto – continua ad essere gravissima e non possiamo che continuare a rimanere in prima linea nella solidarietà al fine di coinvolgere tutti i club e tutte le comunità per dare un aiuto concreto alle popolazioni in sofferenza".

I farmaci raccolti – come da indicazione del livello nazionale – sono destinati ad aiutare il Centro Medico Rafail di Odessa: dal gennaio del 2023 grazie al lavoro di medici e di infermieri, è in grado di fornire assistenza medica a ben 6.000 sfollati. Un lavoro fondamentale, di fronte a villaggi privi di operatori sanitari e di possibilità di reperire farmaci in questi anni così difficili e duri in cui la guerra porta via tutto, a partire dal diritto alla salute e alla cura.

"Da quando l’Ucraina è sotto attacco – sottolineano ancora dal club di Sesto – coi Lions International e la Fondazione L.C.I.F. sono stati assegnati considerevoli contributi ai club intervenuti a sostegno dei moltissimi rifugiati e sfollati. È il nostro modo per rispondere alla crisi umanitaria con azioni mirate che hanno cambiato la vita di molte persone". Per la buona riuscita dell’iniziativa benefica, "siamo stati sostenuti dalla disponibilità della dottoressa Elena Campostrini, amministratore unico di Afs Farmacie Comunali e dalla collaborazione della vicesindaca Claudia Pecchioli" concludono dal Lions Sesto.