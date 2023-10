Guerra alle isole di calore. Più verde nei quartieri. Sorgane cambia volto. Sui viali alberi anti smog

di Antonio Passanese

Alberi lungo strade, viali, parcheggi contro lo smog e le polveri inquinanti, ma anche dove è maggiore la necessità di temperare le ‘isole di calore’ generate dall’asfalto per rendere gli spazi più vivibili anche con nuovi arredi e spazi verdi. Un progetto del Comune, presentato dall’assessore all’ambiente Andrea Giorgio e su cui stanno andando avanti in questi giorni i cantieri finanziati con i fondi React. Saranno in totale 2mila metri lineari di strade, oltre 170 nuovi alberi tra aceri, tigli, querce e ginkgo biloba e un investimento di 2,3 milioni di euro suddivisi nei cinque quartieri. Uno degli interventi più attesi é quello su Sorgane, che trasformerà viale Benedetto Croce per ben 350 metri dove invece di asfalto e cemento ci saranno 17 nuove aiuole per un totale di 560 metri quadrati che trasformeranno un viale anonimo in un parco lineare, con 19 panchine e 3 fontanelli, 2 rastrelliere, e tantissimo verde con 34 nuovi alberi e 1.700 piante tra arbusti ed erbacee perenni più 150 metri quadrati di bulbose.

"Grazie a questo intervento Sorgane cambierà volto, via Benedetto Croce sarà più verde e diventerà un posto dove ritrovarsi, con le nuove panchine e l’illuminazione, ci saranno spazi all’ombra dove sostare, saranno eliminate le barriere architettoniche e la strada diventerà uno spazio non solo per le auto ma anche per le persone", afferma Giorgio. Un progetto che cambierà quell’area, anche grazie alla nuova illuminazione che avrà 24 nuovi punti luce di altezze diverse sia nell’area pedonale che lungo la pista ciclabile con luci al led. Per l’irrigazione si prevede la realizzazione di un impianto a goccia in grado di garantire condizioni ottimali per le piante. "Questi progetti renderanno più belli i nostri quartieri, e più vivibile la nostra città. Sono esempi di come si può ridisegnare lo spazio urbano attraverso il verde per restituirlo ai cittadini, abbassare le temperature in estate e contribuire a avere un’aria più pulita", conclude l’assesore.

Ma non è questo l’unico progetto su cui il Comune sta lavorando. Ci sono infatti le riqualificazioni di viale Strozzi con un nuovo cordolo alberato al centro della carreggiata al posto della barriera new jersey in calcestruzzo. La zona di intervento è di circa 180 metri ed è vicina a Piazza Caduti dell’Egeo. Il nuovo cordolo avrà in totale 18 aceri. Poi ci sono interventi su parcheggi o piazze tutte d’asfalto, come ad esempio piazza Tasso dove in questi giorni si stanno realizzando nuove aiuole nel parcheggio nel quale ci saranno 6 tigli e 24 arbusti; o in via Mameli dove due parcheggi lato via San Gervasio e lato via Sette Santi saranno risistemati con aiuole, 22 alberi e 54 arbusti.