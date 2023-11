Gratteri in procura a Firenze incontra Spiezia e Squillace Greco. Interrogatori ad alcuni detenuti Il neo procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha fatto una visita a sorpresa a Firenze per salutare i colleghi Filippo Spiezia e Ettore Squillace Greco con cui ha collaborato in passato. Ha svolto interrogatori a detenuti nel carcere di Sollicciano.