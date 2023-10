Gran tour dei beni confiscati. Minacce mafiose a Pascucci

Minacce online in occasione del "Grand tour dei beni confiscati alla mafia in Toscana". Lo rende noto la Fondazione Antonino Caponnetto spiegando che "il referente nazionale Maurizio Pascucci ha ricevuto minacce gravi per la sua sicurezza sulle pagine Facebook dell’evento". Sull’episodio è stata sporta denuncia a carabinieri e polizia postale. "Il tour dei beni confiscati alla mafia è evidentemente un’iniziativa che dà fastidio - sottolinea Salvatore Calleri (nella foto), presidente della Fondazione Caponnetto - sono arrivati messaggi minacciosi in siciliano stretto. Maurizio non è solo, ma si faccia chiarezza al più presto. Certo il Tour dimostra come è presente la mafia". Sul caso interviene il governato Giani: "Al referente nazionale va la nostra completa solidarietà per le gravi minacce subite sui social. La Toscana è terra di valori democratici, antifascisti, di lotta concreta alla criminalità organizzata. Le azioni intimidatorie non ci fanno paura né ci possono fermare. La mafia non avvilupperà mai la società toscana".