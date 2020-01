Firenze, 10 gennaio 2020 - Basta graffiti selvaggi sui muri di Firenze: torna la campagna de La Nazione contro le scritte che danneggiano i muri condominiali di tanti edifici. E che impongono ai comuni cittadini di mettere mano al portafoglio per rimediare. Tutto per la mania dei tag che imbrattano le città e non la rendono certo presentabile al meglio. Come già nei mesi scorsi, chiediamo ai fiorentini di inviare al nostro numero whatsapp le foto dei graffiti. Sarà cura del nostro giornale portare il più possibile all'attenzione dell'opinione pubblica il problema. Invia la tua foto al 3316121321.

