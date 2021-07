Firenze, 3 luglio 2021 - Seconda tappa del viaggio di Goletta Verde 2021, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane, che quest'anno torna a navigare dopo la breve pausa dell'anno scorso.

'Non ci fermeremo mai' è il motto di questa 35esima edizione di Goletta Verde, che continua nella sua lotta all’illegalità, supportata dall’aiuto di centinaia di volontari e volontarie impegnati nel campionamento delle acque e nella ricerca di situazioni critiche su tutto il territorio nazionale.

Erosione costiera e dissesto idrogeologico, beach e marine litter, porti, eolico off-shore, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, depurazione dei reflui, aree marine protette, bonifiche dei territori inquinati, contrasto all’inquinamento da plastica in mare sono i grandi temi della campagna di quest'anno, che si concluderà in Friuli Venezia Giulia a metà agosto.



In Toscana sono molteplici le attività in programma: in occasione del passaggio di Goletta Verde al confine tra Liguria e Toscana, il 5 luglio sulla spiaggia Fiumaretta di Ameglia andrà in scena un sit-in in collaborazione con Legambiente Liguria, per gridare ancora una volta, e con voce sempre più forte, 'Vogliamo il parco nazionale del Magra'. Si prosegue il 6 luglio a Marina di Carrara con un seminario regionale sull’urgenza delle bonifiche, mentre il 7 luglio si parlerà di cattiva depurazione e foci dei fiumi.

L'imbarcazione sarà ormeggiata presso il Club Nautico di Marina di Carrara in viale Colombo.

Ecco il programma dettagliato:

FOCE DEL MAGRA Lunedì 5 luglio, spiaggia Fiumaretta di Ameglia, ore 15.30 Sit-in di mobilitazione Vogliamo il Parco Nazionale del Magra!

Iniziativa congiunta Legambiente Toscana e & Legambiente Liguria

MARINA DI CARRARA Martedì 6 luglio Bagno Morgana ore 11 Seminario Regionale Le bonifiche dei SIN toscani (Massa-Carrara, Livorno, Piombino, Orbetello)

NON SE MA QUANDO. Il dossier di Legambiente Toscana

Intervengono:

Andrea MINUTOLO, Responsabile Scientifico Nazionale di Legambiente

Sibilla AMATO, portavoce di Goletta Verde 2021

Andrea PICCININI, Sogesid SpA, Lo stato dell'arte della bonifica del SIN di Massa-Carrara

Fabrizio BIANCHI, epidemiologo CNR Pisa, Correlazione tra inquinamento e impatti sulla salute

Conclude:

Fausto FERRUZZA, Presidente Legambiente Toscana

MARINA DI CARRARA Mercoledì 7 luglio Bagno Morgana ore 11 Seminario Regionale ECOSISTEMI FLUVIALI. Il problema dell’artificializzazione delle foci

Intervengono:

Andrea PORCHERA, Legambiente Carrara

Sibilla AMATO, portavoce di Goletta Verde 2021

Francesco ROSSI, Legambiente Massa & Montignoso

Gilberto BALDACCINI, Legambiente Versilia

Conclude:

Federico GASPERINI, Direttore Legambiente Toscana

Anche quest'anno serve il contributo dei cittadini che tramite il form di Sos Goletta potranno segnalare a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare, laghi e fiumi, fornendo all'associazione e ai suoi centri di azione giuridica informazioni essenziali che permetteranno di valutare le denunce alle autorità competenti.