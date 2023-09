"Godi Fiorenza". Ecco il festival dantesco

Letture, conferenze e proiezioni: ecco il primo Festival Dantesco. "Godi Fiorenza" è un evento dedicato al Sommo che si svolgerà domani alle Oblate, nato da un’idea della guida Riccardo Starnotti e dell’imprenditore Simone Terreni. Si parte stasera alle 18 con una visita guidata teatralizzata nella Firenze Medievale (ingresso gratuyito ma su prenotazione: [email protected]). Ma il clou è domani, alle 10 i saluti del consigliere alle tradizioni Mirco Rufilli e di WikiPedro. Toccherà poi a Starnotti e Terreni, interpretare il XXVI canto dell’inferno. "Spaziamo tra conferenze e cammini che si intersecano con il turismo – spiega la guida –. La speranza è che diventi un appuntamento fisso". Spazio, quindi, a docenti, registi e storici, con analisi e approfondimenti. Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, premierà un fiorentino illustre, contraddistinto per la diffusione del messaggio dantesco. "In Italia c’è il Dantedì, ma è come se mancasse qualcosa – aggiunge Terreni –.Così si risveglia la fiorentinità". L’idea è fare un festival che si rivolga anche ai giovani. "Dante era un politico. Un personaggio che divideva, ci sono curiosità e storie da raccontare" aggiunge WikiPedro.

Gabriele Manfrin