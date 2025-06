"Gobetti Volta, eccellenza didattica abbandonata a se stessa"

"Un’eccellenza didattica del territorio provinciale è abbandonata a se stessa". Il consigliere metropolitano Francesco Casini (Territori al centro) porta sui banchi della Metrocittà la necessità di riqualificare l’istituto superiore Gobetti Volta di Bagno a Ripoli. "Parliamo di uno dei licei più importanti dell’area metropolitana, con quasi 1.700 studenti provenienti da tutta la provincia in particolare da Firenze, Chianti, Valdarno e Valdisieve – spiega Casini –. Grazie alla sua ampia offerta è un presidio fondamentale per il diritto allo studio e un motore di apertura internazionale. Eppure la scuola presenta da tempo criticità non più tollerabili".

Nell’interrogazione in Città Metropolitana, elenca i problemi che il Gobetti Volta attende da troppo tempo di vedere affrontati e risolti. "Molte aree sono inutilizzabili, come il bar interno, che sarebbe importante per una popolazione scolastica così ampia – dice Casini -. Gli impianti sono inadeguati e scarsamente efficienti. In palestra ci sono evidenti infiltrazioni e lo stato generale di vetustà dell’edificio rischia di comprometterne nel medio termine la piena funzionalità". Eppure su questo plesso scolastico è stato già redatto un progetto di fattibilità tecnico-economica, "ma non si sa che fine abbia fatto – segnala il consigliere –. Non sappiamo neanche se sia stato presentato a bandi governativi o a fondazioni e soggetti privati per possibili cofinanziamenti, come era stato inizialmente ipotizzato". Le strutture del Gobetti Volta "non sono all’altezza dell’offerta scolastica proposta: servono risposte concrete e tempi certi per la sua riqualificazione nel rispetto degli studenti, del personale scolastico e di un’istituzione scolastica di tale livello. Riqualificare il liceo di Bagno a Ripoli, significa investire sul futuro, sulla qualità della scuola pubblica e sull’attrattività del nostro territorio per le nuove generazioni".

Manuela Plastina