Gli ultimi passi da sindaco: "Terzo mandato? Vedremo"

Ultimi mesi da sindaco, per Giampiero Mongatti. Anche se la possibilità de terzo mandato, al comune di Barberino di Mugello, potrebbe consentirgli il tris.

Mongatti un bilancio dell’ultimo anno.

"E’ stato un anno importante per la partenza di cantieri strategici ed attesi: l’avvio dei lavori per l’ampliamento della Scuola di Galliano; la ristrutturazione e l’adeguamento sismico della scuola Lorenzo de’ Medici del capoluogo; l’avvio dei lavori di riqualificazione dei giardini pubblici di viale della Repubblica e dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico del Palazzo Comunale. Altrettanto importante è stato aver trovato soluzione a problemi come la mancanza della linea telefonica mobile a Galliano, l’apertura dell’Isola ecologica e della circonvallazione Ovest di Barberino. E’ stato inoltre un anno importante per alcune buone notizie che guardano al presente ed al futuro: l’aver ottenuto un cospicuo contributo da Regione Toscana per la realizzazione di un’area eventi sul Lago di Bilancino e per la ristrutturazione della Chiesa di Badia post-sisma".

E i limiti e le difficoltà maggiori?

"Le difficoltà maggiori sono certamente arrivate con l’Emergenza Maltempo dello scorso Novembre. Una situazione eccezionale che ha creato ingenti danni in tutta la Regione e messo in grave difficoltà territori anche molto vicini a noi ma che ha creato che ha creato danni e disagi anche al nostro territorio. Seppur nella difficoltà siamo riusciti a gestire la situazione emergenziale, grazie anche prezioso aiuto delle Associazioni di Volontariato e delle Forze dell’Ordine. Per quanto riguarda il ripristino definitivo delle situazioni più complesse, le soluzioni ci sono ma servono stanziamenti sostanziosi e sostanziali da parte dello Stato per metterle in atto. Per questo guardiamo con attenzione ai prossimi passi che muoveranno sia il Governo che la Regione Toscana nell’ambito degli aiuti".

Il 2024 cosa porterà ai cittadini Barberinesi?

"Sarà certamente un anno importante per la chiusura di interventi avviati nel 2023 e per l’avvio di di interventi altrettanto importanti, come la partenza del progetto di riqualificazione urbana di Galliano (interventi ingenti su Ex casa del Fascio e atri immobili pubblici), la realizzazione del nuovo centro sportivo di Cavallina, la realizzazione del progetto "Ex Macelli" con l’obiettivo di offrire un servizio destinato ai disabili. E nel 2024 vedremo l’inizio dei lavori per la realizzazione dell’Area Eventi Andolaccio a Bilancino".

E per le tariffe e le tasse?

"Nel bilancio triennale appena approvato, nessun aumento su tasse e tariffe, e rimarrà sostanzialmente invariata la spesa corrente".

La candidatura a sindaco è decisa, o ci sarà ancora da aspettare?

"E’ stato avviato un percorso che vedrà un coinvolgimento ampio in modo da operare nel migliore dei modi questa importante scelta".

Paolo Guidotti