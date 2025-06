Gli obiettivi del bilancio annuale: "Priorità ai servizi per i cittadini"

Mondo della scuola e del sociale, solidità finanziaria, investimenti mirati alla riqualificazione di spazi pubblici e alla rigenerazione urbana. Sono questi gli aspetti legati alla qualità dei servizi al cittadino che fanno parte del bilancio del Comune di Barberino Tavarnelle. A spiegare il documento che riepiloga le attività della gestione annuale è l’assessore al Bilancio Tiberio Bagni.

Quali sono le linee guida del bilancio? "Abbiamo potenziato gli strumenti a nostra disposizione per sostenere e agevolare le fasce più deboli della popolazione perché crediamo che nessuno debba restare indietro, lo confermano lo stanziamento di un milione di euro per i servizi a domanda individuale, l’aumento delle fasce Isee con l’aggiunta di un quinto scaglione fino a 41mila euro e l’incremento della soglia di esenzione per l’addizionale Irpef".

Sul piano degli investimenti ci sono novità? "Puntiamo a realizzare opere pubbliche che qualifichino sotto il profilo delle infrastrutture e dei servizi le frazioni e i tanti centri storici e urbani del nostro Comune, esteso su una superficie pari a oltre 120Km quadrati. Ogni nostra azione prende le mosse dalla necessità di riqualificare immobili e creare nuovi spazi a disposizione della comunità, a favore di cittadini, visitatori, sportivi. Altro elemento nevralgico è il miglioramento dell’accesso, della fruibilità e della sicurezza stradale".

Quali saranno i prossimi interventi? "Abbiamo ottenuto risorse per 550mila euro per realizzare il parcheggio di Badia a Passignano e abbiamo stanziato 300mila euro per la manutenzione delle viabilità comunali. Inoltre circa 500mila euro serviranno ad efficientare alcuni immobili comunali tra cui il cimitero di Tavarnelle".

Quali obiettivi vi ponete? "Quelli di efficienza ed efficacia. La gestione finanziaria del Comune punta a opere strategiche che rispondono concretamente alle esigenze della popolazione. E questo non solo grazie ai contributi che derivano dalla riunificazione dei due ex Comuni (Barberino e Tavarnelle ndr), tra contributi statali e regionali, ma alla capacità di captare finanziamenti e mettere in campo scelte che puntano a rafforzare la visione e l’idea partecipata di un territorio green ed ecologico, attento alle fragilità, impegnato sulle tematiche educative, occupazionali e sociali".

Andrea Settefonti