Gli ex ragazzi della terza ’I’. La cena dopo mezzo secolo: "Amori mai dichiarati e ricordi"

Dopo cinquant’anni torna l’appello per la 3^I della scuola media Leonardo da Vinci di Lastra a Signa. A distanza di mezzo secolo infatti, gli alunni di allora si sono ritrovati per una cena a Malmantile. Ha partecipato anche il professor Paolo Moretti (che al tempo insegnava educazione fisica) e che ha fatto l’appello: dei 25 compagnia di classe, ben 19 sono stati i "presenti", ovvero i partecipanti all’incontro. Alla cena c’erano, oltre al professore: Valerio Baccetti, Gianna Bandini, Annalisa Belli, Silvia Ciaschi, Ezio Corsinovi, Roberto Fanfani, Gianni Gori, Fiorenzo Grassi, Antonio Lombardini, Monica Magini, Fabiola Mannini, Marco Merciai, Silvia Pucci, Patrizia Romio, Stefania Sestini, Sandro Sodi, Daniela Taccetti, Enzo Tinagli e Alberto Tozzi. "Sembrava fossero passati cinque mesi anziché cinquant’anni – raccontano –. Leggerezza, simpatia, confessioni di amori mai dichiarati... davvero un bel clima. È passato per un saluto anche il sindaco Caporaso, complimentandosi con noi per l’iniziativa. Tutti abbiamo molto apprezzato il suo gesto". Uno dei partecipanti ha anche realizzato una cartolina ricordo con la vecchia foto di classe e un pensiero di Michela Murgia sul valore delle amicizie.

Lisa Ciardi