Gli arcani di Leonardo. Arnaù incontra i lettori

Presentazione fiorentina per il thriller storico ‘Gli arcani di Leonardo’ (AltreVoci Edizioni). Il 21 novembre alle 18 l’autore Luca Arnaù lo presenterà alla libreria La Gioberti km0 di via Maragliano intervistato da Luca Varani. L’autore dei bestseller ‘Le dieci chiavi di Leonardo’ e ‘L’enigma di Leonardo’, con questo volume chiude una trilogia di successo, che, annuncia: "Potrebbe anche diventare una serie televisiva". "Sarà la prima volta che, da scrittore, verrò a Firenze a raccontare il mio Leonardo – spiega Arnaù -. Da anni scrivo delle sue avventure, nelle vesti di investigatore in una città scossa da una serie di delitti raccapriccianti. Nel 1481, anno della prima indagine, Leonardo era giovane, aveva meno di trent’anni, ed era appena uscito dal processo per sodomia e dunque da un periodo molto difficile della sua vita. Ne ‘Le dieci chiavi di Leonardo’ si trova a indagare su un assassinio seriale che colpiva secondo le terzine dell’Inferno di Dante. Nel secondo romanzo era avvenuto il primo omicidio con un’arma da fuoco: era stato ucciso il Gonfaloniere di Firenze con un prototipo di fucile. In questa terza indagine, che è la più dark, la più noir, Leonardo nel 1483 ha a che fare con l’assassino dei Tarocchi, uno che rapisce i bambini e poi li uccide. Vicino Ponte Vecchio viene trovato anche il cadavere di un prete brutalmente assassinato, che si era scritto sul corpo una serie di indicazioni in codice per Leonardo, affinchè il genio di Vinci potesse decifrare questo messaggio criptico, risolvere il caso, e salvare i bambini innocenti dallo spietato predatore che lascia nelle loro bocche le carte degli Arcani Maggiori". Leonardo, con l’aiuto del suo fedele assistente Bencio e del misterioso Isaac Demetrius, guardiano del mortuario della Signoria, si dovrà addentrare in un labirinto di paure, intrighi, tradimenti e oscuri segreti.

