Gli 82 encomi Lotta a mafiosi e ai ladri seriali

FIRENZE

I valori dell’Arma come riporta la pubblicistica: Dovere, Fedeltà, Abnegazione, Lealtà, Coraggio, Generosità, Professionalità, Solidarietà, Volontà, Coerenza, Altruismo, Sacrificio. Valori che significano una messe di riconoscimenti alla bandiera. E ogni anno ricompense ai militari che si sono distinti in attività di servizio o interventi di soccorso ai cittadini, peculiarità etiche e comportamentali dei Carabinieri.

Ottantadue quelle consegnate ieri per servizi dispiegati su un fronte molto ampio: pattugliamento del territorio, interventi in emergenza, attività di controllo sui luoghi di lavoro, prevenzione e repressione dei reati ambientali, contrasto alla diffusione delle droghe, difesa del decoro urbano, prevenzione e repressione delle aggressioni ai più deboli, contrasto ai reati predatori ed alla violenza di genere, lotta alle truffe informatiche.

Gli encomi – LuogotenentI Antonio Meriggi e Luciano Arcangeli; brig. Sergio Fanara, app. Alessandro Greco e PIetro Ventrone (Norm Compagnia di Borgo S.Lorenzo): disarticolati due sodalizi criminali, 32 arresti, 42 denunciati, 33 chili di droga recuperati;

Ten.Col.Marta Ciampelli; Maresciallo Antonio Russo; App. Daniele Portovenero (Nipaaf Firenze): indagine su un’associazione a delinque, alcuni membri della ’ndrangheta, per traffico di rifiuti e inquinamento, corruzione: 13 arresti, 19 denunce, 2 impianti sequestrati, sequestro per equivalente di beni per 20 milioni;

cap. Marco Calò (Nucleo op. Compagnia Firenze): 9 arresti per furto, rapina, rapina in abitazione

