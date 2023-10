Giuseppe Andaloro solista dell’Orchestra

Due serate nel segno di Mozart per il Festival di Concerti della Liuteria Toscana. Ad affiancare l’Orchestra da Camera Fiorentina sarà il pianista Giuseppe Andaloro, tra i massimi interpreti del genio di Salisburgo. Direttore Giuseppe Lanzetta. Appuntamento doppio, stasera e domani alle 21 all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte. Al centro delle serate il "Concerto per pianoforte n. 27 in si bemolle maggiore, K 595" di Mozart. A seguire il mozartiano "Rondò per pianoforte in re maggiore k485", mentre a chiudere sarà la "Serenata per archi in do maggiore op. 48" di Petr Il’ic Cajkovskij.